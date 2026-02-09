В Шатуре строят два дома для переселенцев из аварийного жилья

В Шатуре на улице Спортивная продолжается строительство двух девятиэтажных домов для переселенцев из аварийного жилья. Завершить работы планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Шатуре возводят два жилых корпуса для переселенцев из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы Московской области. На первом корпусе ведутся фасадные работы и монтаж внутренних инженерных сетей, на втором — монолитные работы и также монтаж инженерных систем.

Жилой комплекс будет состоять из двух девятиэтажных домов на 273 квартиры. В новые квартиры переселят более 620 человек. Для жителей предусмотрены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, а также парковки, зоны отдыха, прогулочные дорожки и площадки для спорта и активных игр.

Общая площадь расселяемого аварийного фонда в Шатуре составит более 9,4 тыс. кв. м. Завершить строительство обоих корпусов планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.