В Шатуре построят корпус фабрики матрасов к концу 2026 года

Строительство нового производственно-складского комплекса ведут в муниципальном округе Шатура для расширения фабрики товаров для сна. Готовность объекта составляет 50%, завершить работы планируют в конце 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый корпус возводят в рамках реконструкции действующего производства. К основному зданию пристраивают помещение площадью почти 10 тыс. кв. м. В нем разместят склад металлической проволоки и пружин, которые используют при изготовлении матрасов.

Инспекторы Главгосстройнадзора контролируют ход работ и фиксируют строительную готовность на уровне 50%. После ввода объекта общая площадь производственных помещений увеличится с 25 тыс. до 35 тыс. кв. м.

Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель из Подмосковья, развивающий бренд Sonberry. Фабрика выпускает более 100 наименований продукции в разных ценовых сегментах, включая кровати, преимущественно ортопедические матрасы, основания для кроватей и аксессуары — подушки, чехлы и наматрасники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.