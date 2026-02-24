В Шатуре Подмосковья завершили монолит двух домов на Спортивной

Строительство двух многоквартирных домов продолжается на улице Спортивной в Шатуре 24 февраля. Восьми- и девятиэтажный корпуса полностью возведены в монолите, ввод объектов запланирован на 2026 год.

В Шатуре на улице Спортивной строят два многоквартирных дома, рассчитанных более чем на 600 жителей. Восьмиэтажный и девятиэтажный корпуса полностью завершены в монолитных работах.

В первом корпусе специалисты монтируют инженерные системы: электрику, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и вентиляцию. Фасад готов на 75% и находится на завершающей стадии.

Во втором корпусе рабочие приступили к устройству кровли и завозу материалов для внутренней отделки. Параллельно ведется монтаж внутренних инженерных сетей.

Директор управления капитального строительства Александр Алексеев сообщил, что работы идут по утвержденному графику.

«Отставаний от плана нет, объект обеспечен всеми ресурсами для своевременного завершения строительства», — пояснил Алексеев.

Ввести дома в эксплуатацию планируют в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.