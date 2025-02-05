В Шатуре можно приобрести на торгах участок под сельхозпроизводство

Министерство имущественных отношений Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике Московской области выставит на аукцион областной земельный участок, расположенный в муниципальном округе Шатура, ориентир АОЗТ «Мир». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь участка, имеющего категорию «Земли сельскохозяйственного назначения» и вид разрешенного использования — «Для сельскохозяйственного производства», составляет 155 400 кв. метров, кадастровый номер: 50:25:0000000:27612

Начальная цена участка — 775 601,40 руб.

Вся информация о проведении торгов будет опубликована на портале ЕАСУЗ. По всем вопросам можно обращаться по номеру телефона: +7 (925) 082-80-34 или по e-mail: rct_torgi@mosreg.ru.

Приобрести или арендовать земельный участок, находящийся на территории Московской области, через торги могут как физические, так и юридические лица. Узнать об участках, выставленных на аукцион, можно на портале ЕАСУЗ, на портале и на официальном интернет-ресурсе администрации. Сервис доступен в разделе «Земля и стройка» — «Предоставление земельных участков» — «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах» или по ссылке.

Для подачи заявления нужно указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность (если заявитель действует от имени другого лица). Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.