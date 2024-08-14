В Шатуре 3 детям-сиротам вручили сертификаты на приобретение жилья

Врип главы округа Николай Прилуцкий вручил государственные жилищные сертификаты 3 детям-сиротам: Павлу Паршину, Полине Родиной и Веронике Голубинской. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы собрались, чтобы поздравить вас с получением сертификата на приобретение первого жилья. Желаю, чтобы в дальнейшем ваша судьба была связана с нашим родным округом. Шатура имеет большой промышленный потенциал, и сегодня вы — те самые люди, на плечах которых лежит развитие родного края», — обратился к молодым людям Николай Прилуцкий.

Все обладатели сертификатов — студенты Шатурского энергетического техникума. Некоторые из них уже определились с работой. Например, будущий художник по костюмам Полина Родина планирует трудоустроиться на новое швейное производство в Шатуре.

Николаю Прилуцкому ребята рассказали, что уже присмотрели себе квартиры: Павел — в Рошале, Полина — в Шатуре, Вероника — в Орехово-Зуеве.

Всего в этом году в городском округе Шатура жилищные сертификаты получили 11 детей-сирот. Всего жильем в этом году обеспечат 22 ребят.

Московская область занимает лидирующую позицию и по количеству выданных квартир — в текущем году свое жилье обретут 986 детей-сирот. В бюджете на данную меру поддержки предусмотрено 4,6 млрд рублей.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.