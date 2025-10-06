В Шаховской стартовало строительство нового дома комфорт-класса

сегодня в 15:27

В Шаховской началось строительство современного дома комфорт-класса общей площадью около 9 тысяч квадратных метров. Этот проект станет важным дополнением к инфраструктуре региона, предлагая жителям привлекательные условия проживания и отдыха, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый жилой комплекс, расположенный по адресу Базаева, 11, представляет собой камерный пятиэтажный дом, состоящий из 95 лотов различного формата. Здесь представлены квартиры разного типа: от компактных студий до просторных трехкомнатных апартаментов. Фасад здания выполнен в монохромной палитре, сочетающей декоративные кирпичи и серую штукатурку, подчеркивая лаконичный и элегантный дизайн.

Террасные ограждения и специальные конструкции для кондиционеров выполнены в едином стиле, дополняя общую концепцию дизайна и создавая гармоничный внешний вид.

Во внутреннем дворе предусмотрено пространство для досуга всей семьи. Дети смогут играть на специально оборудованной детской площадке, включающей песочницу, канатный комплекс и карусели. Взрослые жители найдут здесь спортивный уголок с разнообразным инвентарем: теннисный стол, турники, тренажеры и гимнастические брусья.

Особое внимание уделено удобству передвижения внутри комплекса. Входные зоны расположены на одном уровне с землей, исключая ступеньки и перепады высоты. Такое решение облегчает доступ в подъезды с колясками, велосипедами и другим транспортом, обеспечивая полную доступность для маломобильных групп населения.

Для автомобилей предусмотрена бесплатная парковочная зона на 81 машино-место, расположенная непосредственно на территории жилого комплекса.

Расположение дома отличается удобным транспортным положением. Жителям предлагается близость железнодорожной станции «Шаховская», расположенной всего в 11 минутах пешком, что позволяет быстро добираться до Москвы по Новорижскому шоссе примерно за полтора часа.

Кроме того, рядом с домом находится ряд социальных объектов: детский сад, школа, школа искусств, дворец торжеств и теннисный центр, обеспечивающие дополнительные возможности для комфортного проживания.

Таким образом, новый проект обещает стать отличным выбором для тех, кто ищет жилье высокого качества, комфорта и привлекательности, удачно совмещенное с доступной ценой и хорошей транспортной связью с Москвой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.