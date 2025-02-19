В Шаховской продолжается капитальный ремонт детского сада «Малыш»

В детском саду «Малыш» поселка Шаховская полным ходом идет капитальный ремонт. Рабочие завершили демонтажные работы и приступили к возведению перегородок внутри помещений, а также готовятся к демонтажу крыши, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщил заместитель начальника участка Али Халидов, на объекте задействовано восемь человек. Уже завезены необходимые строительные материалы, включая газоблоки, кирпич, фанеру, доски, кладочный раствор и клей для газоблоков.

В результате капитального ремонта детский сад преобразится: будет обновлен фасад, заменены инженерные сети, сантехника, полы, потолки, окна и двери. Кроме того, запланированы работы по внутренней отделке, модернизации пищеблока, обустройству входной группы и благоустройству территории.

Подрядная организация планирует завершить все работы к концу августа, чтобы с начала учебного года дети смогли вернуться в обновленный, современный и комфортный детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.