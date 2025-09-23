сегодня в 14:03

В Серпухове в здании школы № 7 стартовали демонтажные работы

В здании школы № 7 на ул. Фирсова, д. 9, в Серпухове начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Федеральная программа капитального ремонта школ в Московской области реализуется по поручению президента.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «СПК-Строй» ведут демонтажные работы. «На объекте работают больше 20 человек. Строители ведут кровельные работы и демонтажные работы внутри здания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь школьного здания — 6 739,4 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для школы закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленная школа должна 1 сентября 2026 года.

В 2026 году в Московской области предусмотрен капитальный ремонт 85 объектов образования в том числе: 49 школ и 36 детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.