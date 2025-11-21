сегодня в 16:14

В Серпухове стартовал капремонт детского сада при школе № 16

В здании дошкольного отделения школы № 16 на ул. Космонавтов, д. 18, в Серпухове продолжается капитальный ремонт. Подрядчик приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящий момент на объекте работают 40 человек. Строители занимаются демонтажными работами, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтном кровли», — сообщает ведомство.

Площадь школьного здания — 2 943,2 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования должно в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.