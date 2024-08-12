В Серпухове продолжается ремонт сельского Дома культуры

Продолжаются работы по ремонту ДК «Лира» и благоустройству прилегающего сквера. В сквере запланировано строительство полноценной сцены, для которой уже началась вязка арматуры, сообщает пресс-служба администрации г.о. Серпухов.

На этой неделе подрядчик начал обустройство дорожно-тропиночной сети: демонтируется старое асфальтовое покрытие, удаляются аварийные деревья, подготавливается основание для установки бордюров и засыпки щебнем.

Работы активно ведутся и внутри здания. В зрительном зале демонтируются кресла и проводится внутренняя отделка стен. Следующим этапом станет монтаж сцены.

После этого подрядчик приступит к ремонту фасада и подвального помещения. Внутренние работы в зале планируется завершить к сентябрю, а полный ремонт объекта — к ноябрю.

За его благоустройство на федеральной платформе za.gorodsreda.ru проголосовали около 17 тысяч жителей. Ранее на территории были проведены работы по устройству комплексного освещения.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.



«Весенне-летний-период – это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», - уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.