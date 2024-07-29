В Серпухове продолжается ремонт Дома культуры «Лира»
Фото - © Пресс-служба Г.о. Серпухов
В поселке Пролетарский округа Серпухов продолжается ремонт ДК «Лира» и прилегающего сквера. За его благоустройство на федеральной платформе проголосовали около 17 тыс. жителей. Ранее там провели устройство комплексного освещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В настоящее время в здании провели демонтажные работы систем отопления и покрытия стен в актовом зале. Затем будет выполнено оштукатуривание стен, замена полов и окон, ремонт потолка. Полностью изменится сцена.
Кроме этого запланировано:
- удаление сухостоя;
- восстановление газона;
- ремонт покрытия тропиночной сети;
- создание нового парковочного пространства;
- установка скамеек и урн.
«Позаботимся о юных жителях: для них появится новый детский игровой комплекс. Уличную сцену заменим и перенесем в другое место. Она будет в виде амфитеатра. Дом культуры посещают не только жители поселка, но и ближайших деревень и СНТ. Пока в ДК идет ремонт, культурные мероприятия и праздники проводят на дворовых и игровых площадках поселка», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.