В Серпухове продолжается ремонт Дома культуры «Лира»

В поселке Пролетарский округа Серпухов продолжается ремонт ДК «Лира» и прилегающего сквера. За его благоустройство на федеральной платформе проголосовали около 17 тыс. жителей. Ранее там провели устройство комплексного освещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время в здании провели демонтажные работы систем отопления и покрытия стен в актовом зале. Затем будет выполнено оштукатуривание стен, замена полов и окон, ремонт потолка. Полностью изменится сцена.

Кроме этого запланировано:

удаление сухостоя;

восстановление газона;

ремонт покрытия тропиночной сети;

создание нового парковочного пространства;

установка скамеек и урн.

«Позаботимся о юных жителях: для них появится новый детский игровой комплекс. Уличную сцену заменим и перенесем в другое место. Она будет в виде амфитеатра. Дом культуры посещают не только жители поселка, но и ближайших деревень и СНТ. Пока в ДК идет ремонт, культурные мероприятия и праздники проводят на дворовых и игровых площадках поселка», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.