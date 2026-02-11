В Серпухове продолжается капитальный ремонт школы № 10

В Серпухове на улице Войкова, 11 продолжается капитальный ремонт средней школы № 10. Работы ведутся по государственной программе и завершатся к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В средней школе № 10 в Серпухове продолжаются работы по капитальному ремонту. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Сейчас на объекте трудятся 30 специалистов. Завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, а также ремонт кровли. В здании площадью 8 100 квадратных метров планируется провести фасадные и кровельные работы, внутреннюю отделку, обустройство входных групп, полную замену инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования.

В школу также поступит новая мебель и современное оборудование. Завершить капитальный ремонт и открыть обновленное учебное заведение планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев.