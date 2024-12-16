В Серпухове обновляют сельские ДК и детские сады по наказам жителей

В округе Серпухов продолжается реализация народной программы партии «Единая Россия». Постоянно обновляются старые и строятся новые объекты, которые пожелали видеть сами жители Московской области. Все ремонтные работы контролируются депутатами-единороссами и активистами партии. Они выезжают на место, чтобы лично проверить, как ведутся капитальный ремонт или строительство социально важных объектов. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Николая Пушкина.

«Рассказажу, как идет реализация народной программы партии «Единая Россия». Темпы высокие, никто не останавливается. Из крупных наказов избирателей у нас в этом году тротуар в Оболенске и ремонт Дома культуры в Липицах. В округе обновляются сельские дома культуры, детские сады. В округе также мы увидели высокий объем работ и их результат», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Пушкин.

Он поблагодарил коллег за работу.

«Впереди еще много обновлений, и хочу отметить, что партия будет держать все этапы работы на своем контроле», — уточнил Пушкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.