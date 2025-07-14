В Серпухове капитально ремонтируют детскую школу искусств «Синтез»

В Серпухове стартовал капитальный ремонт детской школы искусств «Синтез» на Московском шоссе, д. 64. В этом году учреждение дополнительного образования отмечает 25-летие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание 1975 года постройки передано школе «Синтез» в 2017 году. Порядка 500 детей обучаются игре на музыкальных инструментах, хореографии, вокалу, изобразительному и цирковому искусству.

Реконструкция включит в себя капремонт кровли, фасада, внутреннюю отделку помещений, замену инженерных сетей, монтаж водостока, благоустройство территории и оснащение учебных помещений современным оборудованием. Обновление проходит в рамках госпрограммы Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Ранее в учреждении капремонт не проводили.

На сегодняшний день на втором этаже начались демонтажные работы. После окончательного утверждения проекта подрядчик приступит к дальнейшей отделке.

Зал клуба «Равные возможности» для занятий людей с особыми потребностями, расположенный в здании, также ждут перемены — обновят стены и кровлю.

Здесь проходят тренировки и спортивные мероприятия, хранится инвентарь, находится кабинет тренеров и специальная комната для занятий шоудауном — настольным теннисом для спортсменов с нарушением зрения.

Кроме того, будет обустроена стоянка для машин с увеличением парковочных мест и асфальтированием. Сейчас она временно перекрыта.

Осенью следующего года закончится капитальный ремонт. И тогда ДШИ «Синтез» вновь откроет свои двери для юных талантов и их педагогов.

Учебный год 2025-2026 ребята проведут в «Синтезе» на улице Глазовской, где капремонт завершился в прошлом году. Спортсмены с ОВЗ будут также переведены в другое учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.