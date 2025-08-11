В Сергиевом Посаде завершили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

На территории Сергиево-Посадского городского округа завершено строительство многоквартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Корпус, расположенный по адресу: Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Владимирская был построен в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В него переедет 328 человек из 272 аварийных помещений, общей площадью 11047,33 кв. метров.

Дом имеет переменную этажность от 8 до 12 этажей. Территория благоустроена, для новоселов установлены детская и спортивная площадки, а также места для тихого отдыха.

В новостройку переедут жители микрорайонов Рабочий, Скобянка, Клементьевка, семьи из Краснозаводска, поселков Мостовик, Сватково, деревни Наугольное, а также проживающие в ветхих домах на улице Инженерной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.