В Сергиевом Посаде стартовали работы по сносу нестационарных торговых объектов

Нестационарные торговые объекты, построенные с кадастровыми или эстетическими нарушениями, приводятся к нормативному состоянию или демонтируются. Решение о демонтаже было принято в связи с тем, что владельцы не продлили договор аренды земельного участка с муниципалитетом, а также данные торговые палатки отсутствуют в схеме размещения нестационарных торговых объектов.

Ранее губернатор анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.