В Сергиевом Посаде проверили стройготовность дома для переселенцев из аварийного жилья

Межведомственная комиссия под руководством заместителя главы округа Павла Цветкова при участии членов окружной общественной палаты, представителей МЧС, управляющей компании и застройщика проверила готовность квартир в доме № 9 по ул. Строителей в Сергиевом Посаде. Совсем скоро по программе переселения граждан из аварийного фонда сюда заселятся 38 семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Члены комиссии посмотрели регулировку окон, подключена ли вода, как работают индивидуальные узлы учета. По словам заместителя главы округа, замечания к отделочным работам есть. Срок для их устранения — три дня. В течение недели ключи от новых квартир будут передавать новоселам.

Строительством дома № 9 по ул. Строителей в г. Краснозаводск занималась компания «Стройкомплекс». В Сергиево-Посадском округе продолжается строительство еще четырех домов для переселения. Два дома на ул. Театральная в г. Краснозаводск, на ул. Владимирская и 2-й Кирпичный Завод в Сергиевом Посаде.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.