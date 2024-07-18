В Сергиевом Посаде контролируют ход ремонтных работ социально значимых объектов

Очередной рейд на днях прошел в хотьковском детском саду «Зеленый огонек». Капитальный ремонт здесь стартовал в феврале. Партактив во главе с председателем местного Совета сторонников «Единой России», главой округа Дмитрием Акуловым ознакомились с ходом реконструкции, пообщались с подрядчиком

Степень готовности объекта и качество работ, наряду с другими учреждениями социальной сферы, активисты местного отделения партии «Единая Россия» проверяют вместе с представителями депутатского корпуса и администрации.

Стоит отметить, что здание учреждения было построено более полувека назад и давно требовало капитального обновления. В процессе демонтажных работ вскрылось много нюансов, по этой причине в смету пришлось включать дополнительные затраты. При этом, сроки сдачи объекта остались прежними — до сентября подрядная организация должна все завершить.

«Бригады подрядной организации приступили к внутренней отделке. Где-то начали штукатурить и шпаклевать, а где-то уже активно кладут плитку. Кровля закрыта и утеплена, заменены все окна, продолжается устройство фасада. Начато благоустройство», — отметил Дмитрий Акулов.

В рамках капремонта решается также проблема выноса сетей за территорию детского сада, по которой они проходили с момента постройки.

«Это тоже потребует дополнительных средств, но иначе нельзя. От этих коммуникаций запитаны все соседние дома. И жители попросили поторопиться. Работу выполним», — добавил Дмитрий Акулов.

Системный контроль за ходом работ по капремонту и строительству детских садов, а также объектов сферы образования единороссы проводят в рамках Народной программы партии и в рамках партийного проекта «Новая школа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.