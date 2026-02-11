В Сергиево-Посадском округе строят детский сад на 280 мест

Строительство детского сада в микрорайоне Зубачево поле в Сергиево-Посадском округе достигло 63% готовности. Работы выполняются по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

На объекте ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей, потолков и внутренние отделочные работы. В здании предусмотрены входные группы, колясочная, помещения охраны, групповые ячейки, медблок и пищеблок полного цикла, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и служебные помещения, кладовые, санузлы, бытовые и технические помещения. Общая площадь здания превысит 4,7 тыс. кв. метров.

Вокруг детского сада обустроят игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую площадки. Открытие дошкольного учреждения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. На 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.