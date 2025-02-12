В Сергиево-Посадском округе состоялся турнир «Помнить! Гордиться!»

Это совместный проект библиотеки А. С. Горловского и организации ветеранов войны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергиево-Посадского городского округа. Турнир проводится при поддержке администрации Сергиево-Посадского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Идею много лет назад предложил кандидат медицинских наук, ветеран Вирусологического центра, расположенного в Сергиево-Посадском округе, Виктор Константинович Булавко. И после его смерти традицию решено сохранить, однако формат был изменен на интерактивный. Это, по мнению организаторов, повышает интерес молодежи к военной истории и литературе, к истории родного края. В этом году в турнире участвовали 11 команд из школ, колледжей и вузов Сергиево-Посадского округа.

Участники прошли викторину, отвечали на вопросы о датах, событиях, героях, оружие, наградах, а также истории родного города и района в период Великой Отечественной войны. По результатам состязания победителем турнира стала команда Сергиево-Посадского колледжа. Второе место заняли ребята из ВГИКа, а третье — ученики школы № 4.

Второй и третий этапы турнира пройдут в марте и апреле, в них примут участие дети средней и младшей возрастных групп. Церемония награждения победителей и подведение итогов состоится 7 мая.

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