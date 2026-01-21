В Щелкове продолжается капремонт школы для детей с ОВЗ

В Щелкове на улице Заводской продолжается капитальный ремонт школы №5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Работы ведутся в рамках госпрограммы и нацпроекта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В школе №5 на улице Заводской в Щелкове строители завершают демонтаж и выполняют общестроительные и отделочные работы. На объекте задействованы 35 специалистов.

В ходе капитального ремонта обновят фасад, кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Также планируется благоустройство территории, установка новой мебели и оборудования. Открытие обновленной школы намечено на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.