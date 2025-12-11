В Щелкове продолжается капремонт корпуса № 4 школы № 24 им Красовского

Четвертый корпус средней школы № 24 им. С. А. Красовского на улице Баранова, стр. 1а, поселка Монино Щелковского городского округа ждет масштабное обновление. Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы, в скором времени приступит к общестроительным, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

В здании школы, общей площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров, проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.