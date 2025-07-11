В Щелкове появится новая детская площадка

В деревне Богослово Щелкова устанавливают современный детский игровой комплекс. Скоро местные дети получат возможность развлекаться на абсолютно новой площадке, оборудованной самыми разнообразными развлечениями: оригинальными горками, качелями, каруселями, интересными лазательными конструкциями и полезными спортивными турниками. Общая площадь планируемой игровой зоны достигает 450 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители завершили подготовку прочного асфальтового основания и вплотную подошли к монтажу основных игровых элементов. Бригада рабочих заранее проделала углубления в покрытии, чтобы надежно закрепить опорные точки качелей цементным раствором. Параллельно монтируют горку, закрепляют защитные ограждения и декоративные аксессуары.

Вскоре строительные бригады закончат установку последних игровых элементов и перейдут к финальному этапу — монтажу особого безопасного прорезиненного покрытия. Оно поможет предотвратить детям серьезные ушибы и повреждения во время подвижных игр. Полностью завершить строительство детской площадки планируется к 18 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.