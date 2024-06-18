В Щелкове планируют изъять незаконно сформированные участки вдоль берега реки

Межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд еще одно исковое заявление об истребовании из незаконного владения части земельного участка в деревне Каблуково городского округа Щелково. Земельный участок общей площадью свыше 35 тысяч квадратных метров сформирован незаконно, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Участок предназначен для сельскохозяйственного производства и находится в собственности физического лица, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Прокурорская проверка показала, что он имеет несколько пересечений с прибрежной защитной полосой и водоохранной зоной реки Учи. Более того, по самому участку протекает приток реки, который также имеет собственную водоохранную зону. Общая площадь пересечений превышает 20 тысяч квадратных метров».

В исковом заявлении прокуратура просит суд признать формирование участка незаконным, изъять часть его из незаконного владения и внести соответствующие данные в единый государственный реестр недвижимости. Минэкологии в судебном процессе поддерживает позицию истца.

Ранее сообщалось, что суд уже удовлетворил требования одного из исковых заявлений прокуратуры по поводу возврата государству спорных земель в Щелкове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.