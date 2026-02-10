В Щелкове начались отделочные работы при капремонте корпуса школы № 24

В корпусе № 4 школы № 24 имени Красовского в поселке Монино Щелковского округа начались отделочные работы в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В четвертом корпусе школы № 24 имени С.А. Красовского на улице Баранова, стр. 1а, поселка Монино Щелковского округа продолжается капитальный ремонт. Подрядчик завершает демонтаж и приступил к общестроительным и отделочным работам.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

В здании площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров выполнят кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Также планируется закупить новую мебель и оборудование, благоустроить прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.