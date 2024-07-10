В Щелкове на ул Сиреневая идет капитальный ремонт дома

В Щелкове в доме № 22а по улице Сиреневая в этом году проходит полная замена кровли и коммуникаций электроснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старая кровля и стяжка уже демонтированы. Сейчас подрядная организация начала укладывать страховочный слой рубероида. Затем пойдет устройство бетонной стяжки и финальный кровельный материал. После этого приступят к монтажу капельников и ограждений на парапет.

Параллельно другая бригада строителей начнет замену коммуникаций электроснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления. Завершить работы планируется до конца этого года.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД можно на главной странице компьютерной версии сайта фонда капитального ремонта Подмосковья или в разделе «Документы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.