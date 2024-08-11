В Санкт-Петербурге построено более 17 млн кв м жилья

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил строителей за профессионализм, готовность качественно и в срок возводить объекты, сообщает газета «Петербургский дневник» .

За последние годы город смог решить проблемы, копившиеся десятилетиями. Таких темпов возведения объектов нет ни в одном регионе РФ. Строители работают очень качественно, в полном соответствии с «петербургским стандартом».

Так, в Северной столице были полностью решены проблемы пострадавших дольщиков. Для них дома введены в эксплуатацию, люди получили свое жилье.

Кроме того, город построил более 17 млн кв. м жилья, практически в два раза уменьшив очередь на улучшение жилищных условий.

На территории Петербурга создаются масштабные и очень важные транспортные объекты:. Среди них Широтная магистраль скоростного движения, Большой Смоленский мост, Южная широтная магистраль, станции метрополитена.

11 августа в России отмечают День строителя. Его начали праздновать в стране с 1956 года. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома.