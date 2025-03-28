В «Самолете» ответили на информацию о проживании строителей в ЖК «Остафьево»

В группе компаний «Самолет» отреагировали на информацию о проживании строителей в квартирах жилого комплекса «Остафьево». Представители застройщика утверждают, что опубликованные снимки устарели, а заселение дома №15 начнется в следующем месяце, сообщает Постньюс .

Стоит отметить, что будущие жильцы выражали недовольство многократными переносами сроков заселения и сообщили об обнаружении строителей, живущих в их квартирах.

В заявлении застройщика акцентируется внимание на том, что речь идет о корпусе №15 ЖК «Остафьево», разрешение на ввод в эксплуатацию которого было оформлено 18 декабря 2024 года. Согласно графику, начало заселения этого дома запланировано на вторую половину апреля 2025 года. В данный момент ведется подготовка квартир к передаче владельцам.

В «Самолете» подчеркнули, что опубликованные в социальных сетях фотографии со строителями были сделаны как минимум четыре месяца назад в период активных ремонтных работ, о чем говорит отсутствие номерных табличек на дверях квартир, которые были установлены в декабре.

Застройщик подтвердил факт самовольного заселения квартир сотрудниками подрядной организации. В связи с этим подрядчику был выписан штраф, рабочие были выселены, а в квартирах провели инспекцию, устранили незначительные дефекты и выполнили уборку. Компания заверила, что жилье передается покупателям в полностью готовом для проживания виде, и предоставила фотографии квартир после завершения всех работ.