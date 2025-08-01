В Рузском округе приступили к сносу четырех аварийных жилых домов

В Рузском муниципальном округе, в рабочем поселке Тучково приступили к сносу четырех аварийных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

На улице Мира демонтируют двухэтажные кирпичные дома № 4 и 5. Их площадь составляет немногим более 450 и 485 квадратных метров соответственно.

На Школьной улице ликвидируют одноэтажные кирпичные дома № 2 и 4, площадью порядка 200 и 140 квадратных метров соответственно.

Вследствие морального и физического износа строительных конструкций, здания утратили эксплуатационную пригодность и были признаны аварийными. В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество квартир составило -22. Затем строения были включены в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по демонтажу аварийных зданий.

Работы планируется завершить до конца августа текущего года.

Всего на территории Рузского муниципальном округе было выявлено 224 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 108 объектов, что составляет 48% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.