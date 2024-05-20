В Рузе продолжается капремонт дошкольного отделения «Гимназии № 1»

«На объекте более 45 рабочих и 1 единица техники. Строители продолжают фасадные, электромонтажные и сантехнические работы, монтаж окон, устройство кровли и укладку настенной и напольной плитки», — уточняется в сообщении.

Детский сад рассчитан почти на 200 мест. Общая площадь здания составляет 1,7 кв. метров.

Вернуться в обновленный детский сад дети смогут уже 1 сентября 2024.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.