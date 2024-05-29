В России процент от суммы сделок с недвижимостью будет уходить государству

Российское правительство намерено изменить действующий механизм расчета госпошлины для граждан и компаний при купле-продаже объектов, стоимость которых превышает 20 млн рублей, сообщает РБК .

Минфин РФ выступил инициатором изменений размера госпошлины, которую физические лица и компании оплачивают при регистрации покупки и прав на нее. Ведомство планирует изменить процент пока только на те объекты, которые оцениваются свыше 20 млн рублей.

В настоящее время россияне, которые покупают жилье, платят 2000 рублей, а юридические лица при покупке недвижимости оплачивают 22 000 рублей.

«Физлицам придется заплатить 0,1% от цены сделки, но не менее 0,1% от кадастровой стоимости актива. При этом максимальный размер платежа составит 500 тысяч рублей. Для организаций размер пошлины составит 0,3% от суммы сделки, но также не менее 0,3% от кадастровой стоимости недвижимости. Она, в свою очередь, не сможет превышать 1 млн рублей», — говорится в документе.

Эксперты считают, что новый механизм расчета госпошлины является еще одним инструментом, который власти будут использовать для пополнения федерального бюджета. Предстоящие изменения направлены на приведение размеров платежа в соответствии с рыночной стоимостью недвижимости.

Ранее руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский заявил, что после изменения налоговой системы в России, цены на недвижимость упадут. При этом сам налог станет больше.