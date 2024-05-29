Эксперт Переславский: налоги вырастут, недвижимость упадет в цене

Повышение налога при продаже недвижимости до 15%, предлагаемое Минфином, на ее стоимость никак не повлияет, заявил РИАМО руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский.

Эксперт объяснил свое мнение следующим образом. Во-первых, если брать «вторичку», то, как правило, подавляющее большинство собственников данных квартир владеют ими более 5 лет и, соответственно, от этого налога освобождаются. Во-вторых, на первичном рынке квартиры покупают либо для жизни, либо как инвестиционный продукт.

«Очевидно предположить, что и те, и другие приобретатели не планируют продажу купленного жилья в краткосрочном периоде: первые потому, что это не соответствует их целям, а вторые потому, что, разбираясь в конъюнктуре рынка, будут ждать более высокой прибыли в долгосрочном периоде. Безусловно, налогооблагаемые сделки будут происходить, но доля их к общему объему невелика», – полагает Переславский.

Что касается цен на недвижимость в целом, то к концу года рынок двинется вниз, добавил эксперт.

Налог на прибыль компаний поднимут с 20 до 25%, как ранее сообщил Минфин.