В России повысят платежную дисциплину при сборах на капремонт

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому в РФ будет повышена платежная дисциплина при сборах на капремонт, сообщает ТАСС .

С подобной инициативой выступила Костромская областная дума. Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ.

Согласно законопроекту, если собираемость взносов не будет превышать 60%, то способ сбора средств изменится со специальных счетов на счета регионального оператора. Ранее порог составлял 50%.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что собираемость взносов на специальном счете маленькая почти во всех регионах страны. Из-за этого, по его словам, дома не ремонтируются, а инструментов, чтобы заставить жителей соблюдать финансовую дисциплину, нет.

Также депутат отметил, что законом устанавливается норма о расчете размера пени за несвоевременную оплату ЖКУ по ставке 9,5%.

Ранее стало известно, что с 2025 года пеня начнет начисляться с 31-го дня просрочки по ЖКУ. Ее размер будет зафиксирован на уровне 9,5%.