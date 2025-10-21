В России хотят вернуть бумажный вариант свидетельства на недвижимость

В нижней палате парламента рассматривают возможность возобновления выдачи свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество в формате бумажного документа. По словам депутата Михаила Делягина, документ в бумажном формате воспринимается россиянами как более надежный, пишет Газета.ru .

По словам Делягина, граждане России склонны считать бумажный вариант более безопасным и защищенным от подделок.

В направленном обращении указывается, что начиная с 2016 года Росреестр перестал оформлять свидетельства о регистрации прав на недвижимость в бумажном исполнении. Тем не менее среди населения, включая людей моложе 40 лет, сохраняется устойчивая потребность в наличии материального подтверждения права собственности. Бумажный документ расценивается как более надежный и менее уязвимый для мошеннических действий, чем данные в электронной базе.

Делягин привел пример недавнего происшествия в Южной Корее, где в результате пожара в центре обработки данных было утрачено 858 терабайт правительственной информации, в качестве аргумента в пользу необходимости наличия бумажных дубликатов электронных свидетельств, даже для пользователей, обладающих продвинутыми навыками работы с компьютерами.

«В связи с изложенным прошу рассмотреть возможность возобновления выпуска свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество на бумажных бланках (причем желательно сохранить их традиционные, еще не забытые формат и цвет). Предлагается выдавать данный документ только по желанию собственников при условии уплаты госпошлины, которая может стать дополнительной статьей доходов для федерального бюджета и, в частности, Росреестра», — пояснил Делягин.

В настоящее время получение электронной выписки о праве собственности на объект недвижимости доступно бесплатно через портал государственных услуг. Также имеется возможность заказать ее через многофункциональные центры, однако в этом случае потребуется оплатить государственную пошлину.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.