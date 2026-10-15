В Рошале возводят второй этаж комплекса со школой и детским садом

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий 13 октября проверил строительство образовательного комплекса в Рошале. Он объединит школу на 550 мест и детский сад на 200 мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители завершили монолитные конструкции цокольного и первого этажей образовательного комплекса в Рошале и возводят второй этаж. Инженерные сети водоснабжения и водоотведения подведены к точкам подключения. В ближайшее время начнется кирпичная кладка.

Ход работ 13 октября оценил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. Комплекс объединит школу на 550 мест и детский сад на 200 мест. Учебное заведение получит химико-биологический профиль.

«Уже дошколятам в доступной игровой форме будут прививать интерес к естественным наукам. А школьники смогут получать углубленные знания по химии и биологии, заниматься в современных специализированных лабораториях», — отметил Николай Прилуцкий.

Работы ведутся при поддержке губернатора Московской области по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.