В Рошале начались отделочные работы при капремонте школы № 2

В поселке Черусти городского округа Шатура продолжается капитальный ремонт школы № 2: подрядчик завершил демонтаж и приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт средней школы № 2 на улице Вокзальной, 25, стартовал в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и реализуется по задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании 1957 года постройки обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Также предусмотрено благоустройство территории, установка новой мебели и современного оборудования. Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.