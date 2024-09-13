В Реутове ребенку-сироте вручили ключи от квартиры

Восемнадцатилетний житель Реутова, ребенок-сирота Максим Романов получил ключ от квартиры в свой день рождения. Торжественная церемония вручения проходила в администрации городского округа. Ключ от жилья молодому человеку вручила заместитель главы Реутова Ольга Репина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня очень значимый день в твоей жизни, который определит дальнейший твой жизненный путь, — отметила Ольга Репина. — Мы поздравляем тебя с днем рождения и желаем реализовать все задуманное. Ты уже достиг больших успехов в учебе! Теперь у тебя есть своя квартира, и ты можешь продолжать спокойно получать образование».

Максим остался без попечения родителей сразу после рождения. Позднее у него появились приемные родители, которые много вложили в своего сына и привили большую любовь к учебе. Сейчас Максим учится на втором курсе в реутовском филиале колледжа «Энергия».

«Сегодня я почувствовал, что у меня начинается новая глава в жизни. Ощущаю себя более взрослым, и как будто бы появился прилив сил, — поделился Максим. — Все будет по-новому, но это не только радость, но и большая ответственность».

Вместе с ключами молодому человеку подарили телевизор и портативное зарядное устройство.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.