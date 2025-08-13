В Раменском завершается капремонт Ново-Харитоновской школы №10

В школе №10 села Новохаритоново Раменского активно ведется подготовка к новому учебному году. Строители обновляют столовую учебного заведения — в обеденном зале уложили противоскользящую плитку, смонтировали подвесные потолки и установили новые светильники. Ремонт затронет также зону приготовления пищи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Преображение коснулось и школьных коридоров, которые ученики под руководством преподавателя изобразительного искусства украсили красочными рисунками. Параллельно строители устраняют протечки на третьем этаже здания, проводя частичный ремонт кровли.

Особое внимание администрация уделяет безопасности образовательного процесса. Для усиления антитеррористической защиты территории установят въездные ворота и калитки, оборудованные домофонами.

Школьники не остаются в стороне от подготовительных работ — в рамках летней практики ребята благоустраивают пришкольный стадион и обновляют покраску спортивного оборудования.

Согласно планам, основные ремонтные работы завершатся к 15 августа. Первого сентября обновленная школа откроет двери для 1600 учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.