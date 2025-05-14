В Раменском округе возводят ЖК «G3 Театральный»

В Раменском городском округе возводят ЖК «G3 Театральный». В доме № 2 завершаются работы по устройству наружных и внутренних стен на 2-5 этажах, специалисты приступили к монтажу вентиляции, систем канализации и водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

На кровле производятся работы по устройству вентиляционных шахт и гидроизоляционного покрытия. Котельная — в процессе монтажа, оборудование уже на месте.

В составе малоэтажного жилого комплекса предусмотрен двор без машин, территория будет закрытой. Для жителей есть пространства для отдыха, игр и спорта, лесная гостиная — благоустроенная зона с сохраненными вековыми соснами. В проекте: безбарьерная среда и просторные дизайнерские лобби с гостевыми санузлами, лапомойки, колясочные, келлеры для хранения вещей, гостевой паркинг с зарядками для электромобилей.

ЖК «G3 Театральный» сочетает в себе комфортабельность современного столичного жилья и уют домов пригорода. Здесь появятся детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.