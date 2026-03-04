В Раменском округе строят новый корпус Софьинской школы

Строительство трехэтажной пристройки к Софьинской школе продолжается в Раменском округе, новый корпус планируют открыть в 2027 году. В здании разместят дополнительные классы, спортзал и столовую, сообщил глава округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Софьинской школе возводят современную пристройку, которая позволит расширить учебные площади и снизить нагрузку на основное здание. На месте котлована появится трехэтажный корпус с дополнительными классами, просторным спортивным залом и обновленной столовой. Также на объекте внедрят систему видеонаблюдения «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.