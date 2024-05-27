В Раменском округе расселят два аварийных дома по реновации

По реновации в Раменском городском округе расселят два аварийных многоквартирных дома в рабочем поселке Ильинский на Московской улице. Из безнадежно устаревшего жилья в современные и комфортные дома со всей необходимой инфраструктурой в ЖК «G3 Театральный» переедет 62 человека, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Строительство нового ЖК идет полным ходом. G3 Group — застройщик ЖК «G3 Театральный» завершил монолитные работы на всех этажах 11 жилых секций камерного малоэтажного загородного квартала класса smart business c собственной инфраструктурой.

Сейчас продолжается работа по устройству кладки наружных и внутренних стен, прокладке наружных сетей водоснабжения. Завершаются работы по гидроизоляции и обратной засыпки цокольного этажа. Ведется подготовка к кровельным работам.

ЖК «G3 Театральный» сочетает в себе комфортабельность современного столичного жилья и уют домов пригорода. Квартиры на первых этажах запроектированы с террасами, на последних — с каминами и французскими балконами. На территории квартала появится детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины. Во дворе — зоны отдыха с беседками, амфитеатр, игровые площадки.

Цель программы реновации — сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания и качественно обновить городские территории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.