В Раменском округе Подмосковья строят корпус Софьинской школы

Строительство нового учебного корпуса Софьинской школы на 200 мест началось в Раменском округе Подмосковья. Рабочие приступили к армированию фундаментной плиты под здание и башенный кран, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый корпус рассчитан на 200 учеников. В здании разместят учебные классы и мастерские, помещения для кружков, спортивный зал, информационно-библиотечный центр и административные кабинеты. Пространство адаптируют для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

На прилегающей территории оборудуют спортивное ядро, зоны отдыха и площадки для проведения общешкольных мероприятий.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие нового корпуса запланировано на 2027 год.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.