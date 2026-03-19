В Раменском округе достраивают завод кормов на 24 тыс тонн

Производство кормов для кошек и собак мощностью до 24 тыс. тонн в год почти завершили в деревне Никулино Раменского округа. Строительная готовность объекта достигла 90%, ввод в эксплуатацию намечен на апрель 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Здание площадью около 4,6 тыс. квадратных метров возводят с июля 2024 года. В проект инвестировали порядка 400 млн рублей. В настоящее время на площадке монтируют инженерные системы и устанавливают технологическое оборудование.

Внутри разместят зоны приема и хранения сырья, участки комплектации и упаковки, а также склад готовой продукции. Отгружать товары заказчикам планируют автомобильным транспортом. Речь идет о кормах для домашних животных, которые ранее в значительной степени поставлялись из-за рубежа.

Главгосстройнадзор Московской области провел профилактический визит на объект. Инспекторы осмотрели строительную площадку, ответили на вопросы застройщика и дали рекомендации по соблюдению обязательных требований.

Застройщиком выступает ООО «КППП «Рускон», производящее консервы и готовые блюда длительного хранения и развивающее направление кормов для домашних животных. Проект сопровождает центр содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.