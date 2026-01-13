В Раменском наполовину завершили демонтаж при капремонте Рыболовской школы

В деревне Морозово по адресу д. 131ш продолжается капитальный ремонт Рыболовской средней школы. Подрядная организация завершила 50% демонтажных работ и вскоре приступит к отделочным работам.

Капитальный ремонт проводится по государственной программе обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В здании школы планируется выполнить кровельные и фасадные работы, провести внутреннюю отделку помещений, обустроить входные группы, заменить инженерные коммуникации и сантехническое оборудование.

В рамках проекта в школу также поступит новая мебель и оборудование. Открытие обновленной школы намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.