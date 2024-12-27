В районе Соколиная Гора жителей 3 старых домов переселяют по реновации

Около 400 жителям 3 старых домов в столичном районе Соколиная Гора поступило предложение равнозначных квартир, которые расположены в доме на 3-й улице Соколиной Горы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Письма с предложениями равнозначных квартир в доме 9 на 3-й улице Соколиной Горы начали рассылать уже сегодня. К переселению приступили почти 400 жителей трех старых пятиэтажек. Таким образом, количество расселяемых домов в районе возрастет до 10, а число переезжающих горожан увеличится более чем до тысячи человек, — отметил Ефимов.

Он добавил, что в общей сложности в районе Соколиная Гора планируется расселение 68 домов, в которых живут порядка 12,3 тыс. горожан.

Участники реновации получают предложения квартир с улучшенной отделкой, осветительными приборами, сантехникой и электрическими плитами. ЖК строятся, учитывая безбарьерную среду — это особенно важно для маломобильных жителей.

«Так, сегодня письма с предложениями равнозначных квартир получили почти 120 москвичей из дома 3а на Гаражной улице, более 140 горожан из дома 12а на 3-й улице Соколиной Горы и свыше 130 жителей дома 21, корпуса 3, на 5-й улице Соколиной Горы. Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, получили уведомления в личном кабинете», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что осматривать жилье по реновации москвичи начнут уже в 2025 году, когда для них на первом этаже новостройки откроется центр информирования по переселению.

Придомовая территория рядом с объектом благоустроена — оборудованы спортивная и детская площадки, зона отдыха, разбиты цветники и газоны, высажены кустарники и деревья.

«Жилой комплекс, переданный под заселение по программе реновации, состоит из двух корпусов и рассчитан на 206 квартир общей площадью более 12 тыс. кв. м. Первые этажи нежилые, в будущем там откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры. Новостройка находится в шаговой доступности от трех старых домов, из которых переселяются жители района», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что в радиусе километра располагаются магазины, поликлиники, учебные заведения и станция МЦК «Шоссе Энтузиастов».

Профильные специалисты этих центров начнут консультации по оформлению документов и переезду. Уже сейчас при помощи сервиса «Переезд по программе реновации» сайта mos.ru можно изучить подробную инструкцию.

Обладающие полной учетной записью на портале mos.ru участники программы реновации могут записаться на осмотр квартиры, а по готовности договора — определиться с удобным временем для его подписания. В случае необходимости жители могут записаться онлайн на прием к нотариусу или отправить правоустанавливающие документы и личные данные в департамент городского имущества, загрузив их через соответствующий сервис. Также москвичи могут подать онлайн заявление на устранение строительных дефектов.

Жителям Москвы доступны сервис «Помощь в переезде» в суперсервисе «Переезд по программе реновации», а также заказ грузового автомобиля и грузчиков для перевозки вещей в новую квартиру из старой.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что провести подготовку к переезду может помочь инструкция, которая доступна в сервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Благодаря ей можно воспользоваться ссылками на полезные услуги, получить информацию о необходимых для оформления договора документах, а также узнать, как организован переезд. Настройки параметров помогут получить инструкцию для конкретной жизненной ситуации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в рамках отчета перед депутатами Московской городской думы рассказывал во время отчета перед депутатами Мосгордумы, что благодаря программе реновации в новые комфортные квартиры удалось переселить сотни тысяч жителей Москвы. Все утвержденные планы модернизации жилья выполнят к 2032 году.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается порядка 350 тыс. квартир суммарной площадью 16,5 млн кв. м в 5176 домах, в которых живут около 1 млн человек. Первые переселены в рамках программы начали переезды в новые дома в феврале 2018 года.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.