В районе Лефортово отремонтировали административно-офисное здание

Объект располагается на юго-востоке Москвы по адресу: ул. Авиамоторная, д. 57, стр. 9.

«В ходе обследования трехэтажного кирпичного здания были выявлены значительные повреждения, что влияло не только на его эстетический вид, но и на безопасность строения. Административно-офисный объект нуждался в ремонте, который смог бы улучшить его эксплуатационные характеристики, продлить срок службы и сохранить его художественные качества. Инспекторы обсудили с собственником необходимость его восстановления и разработали план ремонтных работ», — сообщил Иван Бобров.

На данный момент здание 1950 года постройки отремонтировано и приведено в надлежащий вид.

Глава контрольного ведомства напомнил, что инспекция начала работу по выявлению ветхих и аварийных объектов в 2020 году. Изначально мероприятия проводились только в ЦАО, теперь мониторинг осуществляется на территории всей Москвы.