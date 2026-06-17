В Пушкинском округе снесли аварийный дом на Октябрьской улице

Аварийный дом №40 на Октябрьской улице начали демонтировать 16 июня в Пушкине. Здание 1961 года постройки было расселено в рамках программы обновления жилфонда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В демонтаже приняли участие уполномоченный главы округа Нина Ушакова, депутат совета депутатов Александр Бушев и активистка Екатерина Неженцева. Дом №40 вмещал 16 квартир и был построен в 1961 году. Жители ранее переехали в новые благоустроенные квартиры.

Программа по сносу ветхого и аварийного жилья в Пушкинском округе продолжается. В 2025 году здесь демонтировали 12 расселенных многоквартирных домов. В 2026 году уже снесены здания по адресам: Пушкино, улица Л. Толстого, дом 10; улица Оранжерейная, дом 23; улица Текстильщиков, дом 8; Красноармейск, улица Лермонтова, дом 11. Кроме того, заключены контракты на снос еще 12 объектов.

Перед началом работ специалисты проверяют каждую квартиру, чтобы убедиться, что дом полностью пуст. Демонтаж занимает около двух дней. Если во время подготовки обнаруживаются жильцы, процесс приостанавливают до их окончательного переезда, так как завершить контракт и признать дом расселенным можно только после полного сноса.

Освобождение территорий от аварийных домов позволяет развивать городскую среду и реализовывать новые проекты, а жители получают современные и безопасные условия проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.