В Пушкинском округе начался капремонт Софринского образовательного комплекса

В микрорайоне Софрино-1 Пушкинского округа стартовал капитальный ремонт Софринского образовательного комплекса. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В деревне Нововоронино по адресу мкр. Софрино-1, д. 55, подрядная организация приступила к демонтажным работам в здании Софринского образовательного комплекса. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В ходе капитального ремонта в школе обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также будет благоустроена прилегающая территория, установлена новая мебель и оборудование.

Работы проводятся по государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры региона. Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.