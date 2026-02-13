В Пушкино продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1

В Пушкино на улице 50-летия комсомола продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1 больницы имени профессора В.Н. Розанова. Работы ведутся в рамках госпрограммы и нацпроекта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Пушкинском городском округе на улице 50-летия комсомола, 45, продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1 больницы имени профессора Владимира Николаевича Розанова. Работы выполняются по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Сейчас на объекте задействованы 103 специалиста. Строители выполняют общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные и слаботочные системы.

В ходе ремонта обновят фасад и входную группу, заменят кровлю и все инженерные коммуникации, отремонтируют внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери. В поликлинике появится новая мебель и оборудование. Также благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.