В Пушкине построили новый дом для переселенцев из аварийного жилья

Жилой дом для переселенцев из аварийного и ветхого жилья введен в эксплуатацию в Пушкине на улице Октябрьской. Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение застройщику «Воздвижение». Новоселами станут 180 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Восьмиэтажное здание рассчитано на 65 квартир, готовых к заселению — с чистовой отделкой, как внутренних помещений, так и мест общего пользования. Для жителей представлены различные планировки — от однокомнатных до пятикомнатных. Дом построен по современным технологиям с высокой энергоэффективностью.

На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство и озеленение. Оборудованы детские и спортивные площадки, а также парковочные пространства для удобства жителей. В пешей доступности развитая социальная инфраструктура.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.